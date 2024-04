Roma: maxi rissa al Colosseo, coinvolti venditori ambulanti | VIDEO

Botte da orbi davanti a uno dei monumenti più famosi di Roma. Un gruppo di venditori ambulanti è stato protagonista di un’accesa rissa in strada sotto gli occhi attoniti di passanti e turisti. Sul posto, per riportare alla calma gli esagitati, sono intervenute le forze dell’ordine. Almeno due i feriti, 4 gli stranieri denunciati. In fase di accertamento le cause.

Sicuramente uno spettacolo indecoroso quello offerto nella giornata di ieri da un gruppo di ambulanti (abusivi) che stazionano nella zona del Colosseo. Improvvisamente infatti, per cause da accertare, la strada si è trasformata in un ring: a volare sono stati calci, pugni e colpi con gli oggetti venduti quotidianamente a chi transita davanti al monumento simbolo della Capitale. Insomma, storia, arte e cultura hanno lasciato spazio per qualche momento al ring.

Il video della rissa davanti al Colosseo sabato 13 aprile 2024

Il tutto, come spesso accade in questi casi, è finito in rete, in particolare in alcuni video postati dalla pagina Welcome to Favelas e che stanno circolando oggi su Telegram. Nella sequenza si vede il gruppo di stranieri venire alle mani ma non è chiaro se tra di loro o nei confronti di altre persone: nelle immagini ad esempio si vede un soggetto “preso particolarmente di mira” dalle bastonate, soggetto che spicca per via di una bandiera indossata a mo’ di mantello.

Ieri infatti si è svolto a Roma il corteo pro Palestina ma non è chiaro al momento se vi siano collegamenti tra i due episodi. Se, cioè, il gruppo di ambulanti – identificabili per via dei sacchi e degli oggetti solitamente venduti ai turisti come detto – sia venuto a contatto con qualche manifestante innescando poi le violenze; o se, per contro, il tutto sia da ricondurre soltanto a schermaglie tra i venditori in zona. Sta di fatto che, motivi a parte, la rissa è stata piuttosto movimentata.

Denunce e feriti: il bilancio

Nelle immagini si vede qualcuno che prova a intervenire per separare i contendenti. Altri, invece, riprendono il tutto con gli smartphone. Alla fine, per riportare la calma in strada, restituendo al Colosseo il decoro che merita, sono dovuti intervenire alcuni soldati dell’Esercito, i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale e gli agenti della Polizia di Stato. Quattro le persone fermate e denunciate per rissa aggravata: si tratta di due cittadini del Bangladesh, rispettivamente classe 1988 e 1993, e altrettanti tunisini (di 18 e 19 anni, ndr). Almeno due invece i feriti documentati: uno portato in codice giallo al San Giovanni, un altro medicato dal 118 sul posto e che ha rifiutato il trasporto in Ospedale.