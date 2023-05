Roma, metro B: estenuanti attese nell’ora di punta, i pendolari: “Non fate prima a dichiararla morta?”

Roma. Diverse e numerose anche oggi le persone ferme in banchina ad aspettare l’arrivo del treno. È l’orario di punta, quello dove i pendolari usano la metropolitana per recarsi a scuola o a lavoro ma della metro B pare non esserci traccia. Nonostante l’ora clou, i tempi di attesa dei convogli si attestano tra i 15 e i 20 minuti e se Atac attraverso i propri canali social non segnala le anomalie ,a farlo ci pensano subito i cittadini che usano quotidianamente i mezzi per andare a scuola o a lavoro e che devono fare i conti con delle logoranti attese.

Lunghe attese per i treni della metro B, le testimonianze

Anche oggi erano tante le persone in attesa di aggiornamenti social o sullo stesso tabellone delle partenze rispetto all’orario di arrivo dei convogli. Altrettanto numerose, inoltre, le testimonianze che arrivano da diverse aree cittadine, da Monti Tiburtini fino a Termini, passando per Colosseo e Piramide. Come anticipato, i maggiori problemi si registrano proprio nell’orario di punta, ovvero quello che va dalle 7:50 alle 8: 30. “La metro B passa con la stessa frequenza di un treno Roma-Milano, complimento”, questo il commento social di un utente al quale ne fa seguito un altro: “La metro B non passa da 14 minuti, che stato del servizio sarebbe? Non fate prima a dichiararla morta?” Insomma, la situazione appare tutt’altro che semplice, con il risultato che i treni poi sono pieni di persone al punto tale che non tutti riescono a salire: “Il treno alle 8.20 è arrivato pieno e da Monti Tiburtini in poi la gente non è riuscita a salire”.

La situazione

Nonostante le note difficoltà, negli ultimi anni la situazione della metro B pare essere, purtroppo, peggiorata. Uno dei motivi principali di ciò è il piano di revisione sia della metro A sia della metro B. Piano che ha costretto Atac e Roma Capitale a togliere della circolazione treni per poter circolare necessitano di manutenzione. In totale sulle linee sono 51 i convogli oggetto di controllo e che per tali ragioni restano fuori dal servizio per cinque, lunghi mesi.

