Roma, metro B Laurentina: negoziante preso a schiaffi da un rapinatore

Aggressione nei pressi della stazione della metro B a Roma, commerciante preso a schiaffi da un rapinatore a Laurentina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ecco cosa è successo.

Fermate della metropolitana poco sicure, vagoni presi d’assalto dai borseggiatori e ora anche aggressioni nelle zone adiacenti alle stazioni. Stavolta però non succede a Termini, dove i fatti di cronaca purtroppo sono all’ordine del giorno, bensì sulla Laurentina, capolinea della Metro B. E’ qui che nelle scorse ore un commerciante è rimasto vittima di un’aggressione per mano di un rapinatore. Fortunatamente l’arrivo dei Carabinieri ha risolto la situazione. Ma andiamo con ordine.

Laurentina, rapina nel negozio vicino alla Metro B

In particolare il malvivente, verso l’orario di chiusura serale, dopo aver fatto ingresso all’interno di un’attività commerciale situata nei pressi della stazione della metro “B” Laurentina – siamo in largo Vittime delle Foibe Istriane – ha aggredito prendendo a schiaffi al volto il dipendente dell’esercizio commerciale. Quindi ha aperto la cassa ed ha cercato di impossessarsi dei soldi presenti nel cassetto senza tuttavia riuscire nel suo intento.

A quel punto, fra l’altro ferito in modo lieve alla mano, il bandito ha rubato 6 bottiglie di bevande alcoliche ma è stato bloccato dall’intervento della pattuglia di Carabinieri allertata nel frattempo. L’uomo, di 33 anni, con precedenti, è stato così fermato e ammanettato.

Convalidato l’arresto

La refurtiva è stata quindi recuperata e riconsegnata alla vittima che ha rifiutato le cure mediche ed è stato invitato in caserma per presentare la denuncia querela. Raccolti i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, l’uomo è stato arrestato e condotto prima in caserma e successivamente presso le aule di piazzale Clodio. Il Tribunale di Roma, da quanto si apprende, ha convalidato il provvedimento.

