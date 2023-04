Roma, Michele Bogdoll muore in casa a 21 anni: si segue la pista della droga

Trovato senza vita nel letto dell’appartamento che aveva preso in affitto. Una morte che ancora non trova soluzione quella avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 aprile scorso e che ha spezzato la giovane vita di un ragazzo di soli 21 anni, Michele Bogdoll. Siamo in via Conca D’Oro, nel quartiere Montesacro. L’allarme è scattato poco la mezzanotte da parte dei proprietari di casa, poi la tragica scoperta. In corso le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sulla tragica vicenda.

Michele Bogdoll trovato senza vita in casa a 21 anni

Michele Bogdoll aveva 21 anni, di origini inglesi, risiedeva a Todi ma era a Roma da tre anni. Purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano e quando i sanitari del 118 sono giunti nel suo appartamento era ormai troppo tardi. In corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Montesacro ai quali spetterà far luce sulle cause del decesso che, attualmente, resta avvolto nel mistero. Richiesti gli esami autoptici, nessuna pista è al momento esclusa.

Le ipotesi

Una delle ipotesi ancora da accertare è che il giovane abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, uso che gli sarebbe costato la vita. Il ragazzo – che era orfano dei genitori – si era trasferito nella Capitale nel 2019. Già da diversi mesi viveva con la fidanzata, una donna romana di 40 anni, nell’appartamento preso in affitto a Conca D’Oro. I due si mantenevano con lavori saltuari e nel passato della donna c’erano dei trascorsi per droga. Da qui il sospetto che i due possano aver consumato dello stupefacente durante la serata. Restano da sciogliere i nodi sull‘eventuale presenza di altre persone nonché sul luogo in cui sia avvenuto il tutto. Ascoltata anche la donna dai carabinieri, le indagini vanno avanti e i prossimi giorni si riveleranno preziosi per determinare cosa sia davvero successo quella notte.