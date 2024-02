Roma, minacciata e aggredita dal figlio 17enne: “Voleva i soldi per la droga”

Genitori vessati dai propri figli, ancora un caso a Roma. Una donna è stata aggredita e minacciata: il ragazzo pretendeva dei soldi destinati con tutta probabilità all’acquisto della droga. La vicenda.

Minacciata e aggredita dal figlio 17enne, con l’ombra della droga sullo sfondo. Questo lo scenario ricostruito attorno ad una lite familiare scoppiata lo scorso pomeriggio a Roma. Sul posto, dopo le segnalazioni giunte al 112, sono dovuti intervenire i Carabinieri. Ai quali la donna, esasperata, ha trovato il coraggio di raccontare tutto.

Figlio violento a Roma: lite in Via Gregorio XI

La vittima, mamma dell’adolescente ormai prossimo alla maggiore età, ha raccontato che poco prima era stata minacciata e aggredita dal proprio figlio che vive in casa di lei. Il motivo? L’essersi rifiutata di dargli del denaro, chiesto in modo incessante dal ragazzo, destinato presumibilmente all’acquisto di sostanze stupefacenti. Da qui il no, più che legittimo, alle sue richieste.

Una decisione tuttavia per nulla gradita dal 17enne che ha innescato la lite culminata con l’aggressione nei confronti della donna. Che peraltro, come emerso dai successivi accertamenti dei Militari, non sarebbe stata nemmeno l’unica. I maltrattamenti infatti si sarebbero verificati anche in altre occasioni negli ultimi tempi: in una di queste in particolare la donna, a causa delle botte del figlio, era stata costretta ad andare in Ospedale (ricevendo una prognosi di 15 giorni, ndr).

Fermato il 17enne: andrà in comunità

Sono stati quindi i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo ad arrestare – in flagranza – il 17enne, originario della provincia di Roma e peraltro già noto alle forze dell’ordine, che ora deve rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Raccolta la denuncia della donna, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma presso il Tribunale per i Minorenni, hanno condotto il ragazzo presso il centro di giustizia minorile “Virginia Agnelli”. Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha quindi convalidato l’arresto e ha disposto per lui l’affidamento ad una comunità di recupero.