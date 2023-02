Roma, modella 21enne stuprata nello studio del massaggiatore: ‘Mi palpeggiava ovunque’

È finito agli arresti domiciliari un massaggiatore, S.B. 35enne, accusato di aver stuprato una modella ed influencer. Ancora una storia di violenza ai danni di una donna. Una donna giovane, di 21 anni che nel corso di un massaggio si è trovata, suo malgrado, protagonista del peggiore degli incubi. La vittima, durante l’udienza che si è tenuta ieri in tribunale ha raccontato la propria versione dei fatti.

Violenza sessuale su Pamela Mastropietro, la mamma: “Metterla in dubbio significa violentare anche me”

La violenza sessuale nello studio

La vicenda risale al primo maggio 2022. La violenza si sarebbe consumato nello suo studio a Roma, in via Giovanni Battista Somis, zona Cornelia. La ragazza era andata in studio dal massaggiatore in quanto aveva un coupon per un massaggio che sua madre non stava sfruttando ed ha pensato di approfittarne. Così si è messa d’accordo con l’uomo e verso le 11.30 è arrivata nel suo studio. Stando alla sua testimonianza – come riportato dal Corriere della Sera – ‘L’ambiente l’ho trovato normale, sereno. Nulla di anomalo che potessi farmi presagire quanto poi accaduto’. Ma da li a poco le cose hanno presa una piega decisamente diversa e l’uomo ha iniziato a palpeggiarla: ‘All’inizio mi ha massaggiato i piedi. Poi in un attimo è cambiato tutto. Mi palpeggiava ovunque. Finché me lo sono ritrovato addosso. È durato pochi istanti. Gli ho detto subito di fermarsi, di smetterla. Appena gli ho intimato di smettere, si è ritratto e mi ha lasciato in pace’, ha sottolineato la ragazza.

Il trauma

Appena andata via dallo studio, la ragazza si è sfogata con le proprie amiche che le hanno consigliato cosa fare, dato che in quei concitati momenti era troppo confusa per pensare in maniera lucida al da farsi: ‘Appena sono uscita, mi sono sfogata con le mie amiche. La confusione in quegli attimi mi ha impedito di essere lucida. Sono loro che mi hanno consigliato cosa fare’. Una ferita tuttavia, che è ancora aperta: ‘Ho degli attacchi di panico, mi sento soffocare. Vado da uno psicologo. Sto provando a superare la paura del ricordo ma è molto difficile’.