Roma, “No alla Ztl” e attacca una presa di corrente all’auto: cresce la rabbia dei cittadini (FOTO)

Uno dei temi maggiormente caldi e sentiti delle ultime settimane è quello che riguarda il provvedimento sulla nuova Ztl Fascia Verde a Roma. Provvedimento che, se non subirà alcuna modifica, di fatto rivoluzionerà la vita di numerosi cittadini. Uno dei maggiori timori a riguardo è il dover fronteggiare la spesa, tutt’altro che irrisoria, per l’acquisto di un nuovo veicolo, meno inquinante e che, dunque, possa circolare. Com’è noto e come abbiamo documentato anche nel corso di altri articoli, a riguardo le proteste dei cittadini ma anche delle personalità politiche non si sono fatte attendere. Un gesto provocatorio e in segno di protesta, è arrivato proprio da un’automobilista che ha attaccato all’auto una presa di corrente. Foto che è subito diventata virale sui social

Ztl a Roma, quali sono le auto da cambiare? La mappa della fascia verde

Le preoccupazioni sulla nuova Ztl Fascia Verde a Roma

Ricordiamo che il discusso provvedimento, in un‘area di 21 chilometri, vieterà la circolazione dalle 7.30 alle 21.30 nei giorni feriali a 30mila auto, camion e moto, compresi anche i veicoli a benzina Euro 3 e quelli a Diesel Euro 4. Previste, inoltre, multe salate per i trasgressori da 163 euro. Ora, come anticipato, la Ztl fascia verde desta non poche preoccupazioni soprattutto per i tanti cittadini che si vedranno costretti a cambiare la propria auto, optando per un modello meno inquinante. Una spesa che di fatto non tutti possono sostenere e che ha spinto alcuni cittadini nell’optare per soluzioni a dir poco alternative e provocatorie, tese a sottolineare le ben radicate preoccupazioni alla base del provvedimento.

Il post provocatorio contro il provvedimento

“Cari Gualtieri, Patané (assessore alla mobilità) dopo i vostri cari suggerimenti mi sono adoperato per seguire i vostri consigli. Ecco la nuova Matiz Ibrida, va bene per la vostra Ztl? No alla ZTL“. Queste le provocatorie parole di un utente che ha poi attaccato alla parte posteriore del veicolo una presa di corrente, a simboleggiare la versione elettrica dell’auto. Un gesto, il suo, di evidente protesta contro la delibera che a partire da novembre impedirà a diversi mezzi di circolare liberamente nella Capitale. La foto è subito finita sull’iconica pagina Welcome To Favelas e i commenti da parte degli utenti non si sono fatti attendere, a simboleggiare quanto il tema sia sentito e oggetto di discussioni.