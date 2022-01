Roma, non rispetta la normativa anti-covid: chiuso famoso bar

Roma, un altro bar chiuso, con relativa sanzione, per non aver rispettato le norme anti-Covid. Stavolta è toccato a un famoso Caffè di Piazza delle Muse, il cui titolare è anche stato multato dagli agenti.

Ieri i poliziotti del Commissariato Villa Glori, insieme agli agenti dalla Divisione Amministrativa e Sociale, della Polizia Stradale, con la collaborazione di Polizia Locale Roma Capitale, a seguito di numerosi esposti presentati dai cittadini, hanno effettuato dei controlli in zona Piazza Euclide.

Leggi anche: Roma, il Bar non indica la capienza massima (ma non solo): multa di 800 euro

Roma, chiuso bar a Piazza delle Muse

La giornata ha visto numerosi controlli in vari esercizi commerciali della zona. Tra questi, è risultato non in regola il bar in Piazza delle Muse, per il quale è stata disposta la chiusura. Il titolare è invece stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa anti Covid. Nella stessa giornata sono state contestate altre 13 violazioni amministrative.

Durante il servizio sono stati effettuati 2 posti di controllo e identificate 120 persone, di cui 9 con precedenti di polizia. Infine sono stati controllati 84 veicoli ed elevate 11 sanzioni al codice della strada.