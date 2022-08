Roma, non si ferma all’alt, accelera e tenta di investire i poliziotti: uno finisce in ospedale

Erano in strada per i controlli di routine quando, ieri sera intorno alle 19.30 loro, i poliziotti del Commissariato San Lorenzo, hanno intimato l’alt a un’auto. Che anziché fermarsi ha pensato bene di proseguire la sua folle corsa, di ingranare la marcia e andare via.

Non si ferma all’alt a Piazza dei Condottieri

Dopo l’alt a Piazza dei Condottieri, l’uomo a bordo dell’auto ha prima fatto finta di fermarsi, poi ha ingranato la marcia, ha accelerato. Ed è ripartito, cercando anche di investire i poliziotti. Un agente, per schivare l’auto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove al pronto soccorso le sue ferite sono state giudicate guaribili in 7 giorni.

Chi è l’uomo che è fuggito

L’uomo, in ogni caso, è stato fermato. Ed è stato trovato con circa 2 grammi di cocaina nascosti nelle tasche. Nell’auto, invece, aveva una targa straniera, che poi è stata sequestrata insieme al veicolo e ora sono in corso gli accertamenti.

In casa, dopo la perquisizione, gli agenti hanno trovato circa 500 grammi di hashish, suddivisi in 5 panetti, 3 bilancini di precisione e 150 euro in contanti. Da lì, quindi, è scattato l’arresto: lui, un romano di 53 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.