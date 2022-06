Prima ruba l’auto, poi il folle inseguimento e l’incidente: aperta la caccia al ladro

Prima ruba un’auto, poi quando le forze dell’ordine lo inseguono provoca un incidente stradale riuscendo, almeno per il momento, a far perdere le proprie tracce. È successo oggi, 23 giugno, alle prime luci dell’alba. Sono tuttora in corso le indagini e le ricerche dell’uomo.

Ruba un’auto e viene inseguito dai Carabinieri: i fatti

L’inseguimento è cominciato a Grottaferrata. Il ladro di auto poco prima aveva rubato una jeep Range Rover Velar nella Capitale — in zona Trionfale — che è stata poi localizzata lungo la Tuscolana, in località Molara.

Le ricerche della vettura , da parte degli agenti della Sezione Radiomobile di Frascati, sono partite questa mattina quando si è attivato il sistema di allarme Gps della Range Rover che ha permesso alle forze dell’ordine di rintracciare la vettura in transito sulla Tuscolana.

Numerose le pattuglie di Carabinieri coinvolte che una volta intercettato il ladro a Grottaferrata gli hanno intimato l’alt. L’uomo in un primo momento sembrava accondiscendere la richiesta ma era solamente un bluff in quanto poi ha ingranato nuovamente la marcia ed è scappato.

L’incidente

Nonostante fosse inseguito dai militari l’uomo è riuscito ad arrivare nel centro città ed in via Vittorio Veneto, qui all’incrocio con Via Valle Violata ha effettuato repentini cambi di marcia. Manovre pericolose, a seguito della quali la parte anteriore della vettura si è scontrata con la vettura dei militari che lo stavano inseguendo.

Le ricerche

Nel sinistro non ci sono stati feriti ma la macchina del malvivente era fuori uso. L’uomo è tuttavia riuscito a scappare a piedi per Grottaferrata e sono in corso le ricerche da parte dei militari per identificarlo. La macchina è stata sequestrata.