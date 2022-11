Roma: “Non trovo più mio marito, aiutatemi”, 93enne si perde a Villa Pamphili

Si era perso a Villa Pamphili facendo scattare immediatamente l’allarme. Attimi di apprensione ieri pomeriggio a Roma dove un anziano di 93 anni si era perso all’interno dell’area verde della Capitale. A far scattare le ricerche l’appello della moglie fortemente preoccupata per le sue condizioni di salute.

Anziano si perde a Villa Pamphili, ritrovato dalla Polizia di Roma Capitale

L’uomo infatti, affetto da demenza senile, si era perso all’interno del parco. Per questo è stata diramata prontamente dalla centrale operativa Lupa della Polizia di Roma Capitale la nota di ricerca: e in meno di mezz’ora gli agenti del XII Gruppo Monteverde sono riusciti a rintracciare il 93enne i cui segni distintivi corrispondevano alla descrizione divulgata. Gli operanti hanno infatti immediatamente perlustrato il parco e in Viale Vittoria Nenni, vicino alla Fontana della Lumaca, hanno scorto il novantatreenne, in buono stato di salute, seppur confuso. Dopo averlo rassicurato lo hanno affidato all’affetto della moglie, che lo cercava disperatamente. Gli agenti hanno poi riaccompagnato a casa i coniugi, tranquillizzandoli rispetto all’accaduto.

