Roma: “Nonna non ho pagato le bollette, dai 6.000 euro al corriere”, anziana truffata

Ancora una truffa ai danni degli anziani a Roma. E ancora con il trucco del “nipote in difficoltà”. Stavolta i banditi hanno colpito nella zona di Torre Angela dopo aver individuato in una ‘nonnina’ di 87 anni la vittima “giusta” per il loro piano criminali. Il modus operandi è sempre lo stesso ma purtroppo continua, spesso, a cogliere nel segno. Come stavolta, con l’anziana vittima che ha consegnato ai truffatori ricordi e oggetti preziosi accumulati faticosamente nel corso della sua vita.

Anziana truffata a Torre Angela

L’anziana aveva ricevuto una telefonata e dall’altro capo del telefono una voce femminile si era finta una sua nipote che le chiedeva di saldare un debito di 6.000 Euro per alcune bollette non pagate; non solo: la donna ha aggiunto che a breve un corriere sarebbe andato a casa per prendere i soldi o tutti i gioielli che aveva disponibili. E così la donna anziana ha consegnato i preziosi che aveva in casa pensando di aiutare, almeno così le avevano fatto credere, sua nipote per saldare il presunto debito.

Arrestata coppia di truffatori dai Carabinieri in Via Poseidone

Ma proprio quando i criminali senza scrupoli pensavano di averla fatta franca sulla loro strada si sono presentati i Carabinieri. Sì perché notando la coppi aggirarsi con fare sospetto i Militari hanno deciso di effettuare un controllo. E i sospetti si sono rivelati fondati: nel corso della perquisizione personale infatti, i Militari hanno scoperto che l’uomo e la donna erano in possesso di vari oggetti in oro. Da una rapida verifica, si è appurato poi che i gioielli erano provento di truffa poco prima perpetrata ai danni della ‘nonnina’. A finire in manette sono stati così una donna di 47 anni e un uomo di 54 anni. Entrambi sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma di Tor Bella Monaca e poi condotti presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato. L’auto su cui viaggiavano i due arrestati e i loro telefoni sono stati sequestrati.

Pena patteggiata

Entrambi hanno poi patteggiato la pena e così il Tribunale di Roma li ha dichiarati colpevoli con una pena a un anno e 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa per la donna e 1 anno e 2 mesi di reclusione e 600 euro di multa per l’uomo. Il Tribunale ha inoltre disposto per entrambi gli arresti domiciliari.

