Roma Nord, il boss della porta accanto: assicurarlo alla giustizia dipende da ciascuno di noi

Nell’alto Lazio le infiltrazioni mafiose risultano tipicizzate “dalla presenza di organizzazioni autoctone attive nel narcotraffico, nell’usura, nelle estorsioni e nella commissione di reati di tipo predatorio”. Inoltre il territorio è caratterizzato “dalla presenza di soggetti contigui alle tradizionali organizzazioni mafiose, ed in particolare alla ‘ndrangheta”. È quanto scrive nero su bianco la Direzione Investigativa Antimafia nel rapporto consegnato al Parlamento a fine 2021. In particolare nell’area di Roma Nord sarebbe stata accertata la presenza di soggetti appartenenti e/o contigui alle ‘ndrine, come il clan Tigani, i Mancini e i Campolongo (artefici dell’uccisione del piccolo Cocò, un bimbo di 3 anni usato come scudo umano in una faida tra clan rivali), tutti collegati con la ex Banda della Magliana, dalle province rispettivamente di Reggio Calabria e Cosenza.