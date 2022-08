Roma, nuove regole per i monopattini: cosa cambia

Con la pandemia c’è stata una grande diffusione di monopattini. In alcuni centri come Roma sono diventati davvero tantissimi a girare con il monopattino vuoi per comodità vuoi per contribuire a non inquinare l’ambiente. Nasce perciò la necessità di procedere a una regolamentazione.

Delle 7 aziende che garantiscono un servizio di sharing nella Capitale ne resteranno 3.

Il bando per le aziende che noleggiano monopattini

Il Comune di Roma ha redatto il bando che indica le caratteristiche che devono avere le aziende che vogliono garantire un servizio di noleggio dei monopattini elettrici di durata triennale.

L’idea è quella di diminuire il numero di monopattini in giro per la città, per arrivare a un numero massimo di 3000.

I requisiti per partecipare al bando

Tra i requisiti richiesti per partecipare al bando c’è quello di avere già effettuato servizio autorizzato in una città con almeno 750.000 abitanti e con almeno mille veicoli.

Il numero di mezzi che potranno circolare passa da 12 a 9.000, ma solo 3.000 potranno spostarsi nel centro della città.

Nel piano generale del traffico urbano sono state individuate cinque aree: le Mura Aureliane, l’anello ferroviario, la fascia verde, il Gra, Ostia ed Acilia.

Le regole per i parcheggi

Anche per i parcheggi però sono in arrivo nuove regole per limitare il parcheggio selvaggio. Un obiettivo che verrà perseguito anche attraverso un monitoraggio costante dei mezzi tramite un’apposita piattaforma.

Gli operatori che garantiranno abbonamenti e agevolazioni per gli utenti del trasporto pubblico otterranno dei premi. Non a caso, alcune società del settore si sono già mosse in questa direzione.

Le caratteristiche dei mezzi

I mezzi avranno specifiche caratteristiche. Dovranno avere una targa metallica con aggiunta di QR code che ne permetta l’identificazione immediata.

Non sarà possibile superare una velocità di 20 km/h, che scende a 6 km/h nelle aree pedonali.

Il canone da versare varia da 1 a 4 euro al mese per ciascun veicolo, per un numero di mezzi che varia da un minimo di 2.500 ad un massimo di 3.000. E ovviamente a poter noleggiare i mezzi potranno essere solo i maggiorenni.