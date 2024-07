Roma, nuovi disordini al CPR di Ponte Galeria, ospite tenta il suicidio, incendiati materassi

Ore ad alta tensione nel CPR di Ponte Galeria. Un ospite ha tentato il suicidio, altri hanno incendiato alcuni materassi. Intervento della Polizia per riportare l’ordine.

L’allarme è scattato intorno alle 21.00 di ieri, giovedì 4 luglio 2024 quando un ospite ha tentato di togliersi la vita. Nuovi disordini e serata ad alta, altissima tensione nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria: sul posto è intervenuta una squadra della Polizia di Stato per riportare la calma. E se fortunatamente l’estremo gesto della persona è stato sventato, altri ospiti hanno dato in escandescenza arrivando a dar fuoco ad alcuni materassi. Non senza fatica gli agenti sono riusciti a bloccare i disordini e la situazione è infine rientrata. Si tratta però soltanto dell’ultimo episodio di una lunga serie che riguarda la struttura. A marzo era stata esplosa una bomba carta, mentre il mese prima un ospite si era tolto la vita scatenando nuove proteste e rimostranze. E ieri sera questo nuovo fatto.