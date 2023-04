Roma, nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione: traffico bloccato sull’Appia Nuova (FOTO)

Roma. Ancora un blitz da parte degli attivisti di Ultima Generazione che oggi, lunedì 24 aprile, hanno nuovamente bloccato il traffico, arrecando disagi agli automobilisti e rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sgomberare la strada. Non sono, ovviamente, mancate le lamentale degli automobilisti, stanchi di tali episodi che si verificano in modo costante. Un modus operandi quello degli attivisti di Ultima Generazione che si ripete identico giorno dopo giorno e che a qualcuno di loro costerà anche la denuncia.

Attivisti bloccano il traffico a Roma: blitz a Ponte Milvio di Ultima Generazione (FOTO)

Traffico in tilt sull’Appia Nuova per le rivendicazioni di Ultima Generazione

Ad essere interessata dalla mobilitazione questa mattina l’Appia Nuova, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. Fatto scattare l’allarme, immediato l’intervento degli agenti di polizia che – come al solito – hanno dovuto prendere di peso e “spostare” dalla strada alcuni manifestanti. Non sono ovviamente mancate anche le lamentale da parte degli automobilisti, per i quali era di fatto impossibile attraversare il tratto di strada interessato e proseguire, quindi, con i loro quotidiani impegni. Sedate anche le proteste degli automobilisti, il gruppo è stato condotto in commissariato e, come detto, alcuni di loro rischiano ora di essere denunciati.

Il blocco del traffico al Colosseo e la manifestazione flop

Com’è noto, episodi del genere non rappresentano dei casi isolati. Fatta eccezione di quello appena descritto, uno degli ultimi blitz degli attivisti è avvenuto sabato al Colosseo. Anche in questa circostanza il traffico era completamente bloccato e gli attivisti si sono beccati insulti ed anche spintoni da parte di motociclisti ed automobilisti, innervositi dall’imprevisto stop alla circolazione. Tuttavia, nonostante il flop della manifestazione di sabato pomeriggio alla quale, contro le aspettative, erano presenti solo 300 persone, i ragazzi continuano le loro rivendicazioni a difesa del clima e dell’ambiente e, con il passare delle settimane, le loro tangibili dimostrazioni non tardano ad arrivare.