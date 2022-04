Roma, nuovo open day per la carta d’identità elettronica: ecco dove e come prenotare

Ufficiale, questo weekend in vari municipi si organizzerà un altro open day a Roma per ricevere la carta d’identità elettronica. Nonostante qualcuno si sia lamentato della poca organizzazione degli altri appuntamenti, questa potrebbe essere la volta buona per tornare a casa con il documento. Di seguito sono fornite tutte le indicazioni su come e dove prenotarsi.

Il nuovo open day: orari e luogo

Sabato 23 e Domenica 24 Aprile si terrà il nuovo open day per la carta d’identità elettronica. Gli orari varieranno secondo i municipi in questione:

Nella giornata di Sabato ci si potrà presentare solo nei seguenti municipi:

IV: via Rivisondoli 2 / dalle ore 8.30 alle ore 16.30

XI: via Portuense 579 / dalle ore 8.30 alle ore 16.00

XIII: via Aurelia 470 / dalle ore 8.30 alle ore 14.00

VI: via Duilio Cambellotti 11 / dalle ore 8.30 alle ore 16.30

E nelle seguenti piazze dalle ore 8:30 alle ore 16:30:

piazza Santa Maria Maggiore

piazza Sonnino

piazza delle Cinque Lune

Domenica invece dalle ore 8:30 alle ore 12:30:

piazza Santa Maria Maggiore

piazza Sonnino

piazza delle Cinque Lune

Come prenotarsi

La prenotazione è obbligatoria e inizia da domani 22 Aprile dalle ore 9:00 del mattino. Bisogna andare sul portale “prenotazionicie” e seguire le indicazioni.

Le prenotazioni sono disponibili fino ad esaurimento delle disponibilità. Per richiedere la CIE è importante presentarsi con la fototessera, la carta di pagamento elettronico e il vecchio documento.