Natale 2022 a Roma: quali sono gli orari di metro e bus, tutte le info per domenica 25 dicembre 2022

Roma. La società dei Trasporti ATAC ha reso note tutte le informazioni utili per spostarsi con i mezzi pubblici nella capitale in questi giorni di festa. Ecco gli orari di metro e bus per il 24 e il 25 dicembre secondo il piano ATAC: “Abbiamo previsto dei rafforzamenti delle linee per aiutare i cittadini.”

Cosa cambierà il 24 e il 25 dicembre

Una novità importante per il 24 dicembre è che i mezzi di trasporto saranno gratuiti. Per questo week-end di festa sono previsti dei rafforzamenti della metro A e delle linee degli autobus per consentire una maggiore accessibilità ai luoghi di culto, musei e attrazioni culturali di maggiore rilievo. La metro A verrà intensificata il 24 e il 31 dicembre, ma chiuderà sempre alle ore 21 per consentire il proseguimento dei lavori. Ci sarà, come sempre, un servizio di autobus sostitutivo. Ecco quali linee di autobus vedranno un aumento delle corse il 24 dicembre: 075, 46, 53, 60, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714 e 990.

Variazioni ai trasporti il 24 dicembre

Le Linee di superficie e metropolitane saranno attive fino alle 21:00

Le linee notturne, tra il 24 e il 25, sono attive dalle 23:30

Le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo e Metromare (Roma-Lido) avranno le ultime corse alle 21.30 circa

La ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle: 5.30-21.30, direz. Termini: 5.07-21.03

Variazioni ai trasporti il 25 dicembre

Le linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100, e le metropolitane attive: 8:30 – 13:00 e 16:30 – 21:00

Le linee notturne, tra il 25 e il 26, sono regolarmente attive

Le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare: 8:30-13:00 e 16:30-21:00

La ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 8:30-14:00, direz. Termini 8:03-13.33, nel pomeriggio – dalle 16:30 – il servizio viene assicurato dalla linea bus 105

Bus gratuiti verso il centro:

Per poter entrare in centro vengono attivate due linee di autobus “Free1 e “Free2” che partono dal parcheggio della stazione termini e da Piazzale dei Partigiani per arrivare direttamente in Largo Chigi e Via del Corso. Le linee saranno gratuite tutti i giorni e circoleranno da giovedì 8 dicembre a domenica 8 gennaio 2023, dalle 9 alle 21 con una corsa ogni 10 minuti. Ecco ulteriori dettagli sul percorso:

Free 1: Termini – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone + L.go Chigi.

Free 2: Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso – L.go Chigi.