Roma, tagliano tre platani che impediscono la vista agli ospiti: multa salata per un albergo

Hanno potato tre platani che limitavano la visuale agli ospiti dell’albergo e si sono visti recapitare una multa di quasi 57mila euro. Inutile i proprietari dell’hotel hanno tentato di giustificare quella potatura così radicale come un intervento di messa in sicurezza per evitare che cadessero sulla carreggiata con rischi per l’incolumità degli automobilisti e dei pedoni.

La Polizia locale interviene e multa l’albergo

È stata la polizia locale a comminare la multa salata all’Albergo situato in via Trionfale a Roma, dopo che il Servizio giardini aveva segnalato agli uffici competenti che il taglio dei rami dei tre alberi era ‘oltremisura’. Una vicenda riportata da Il Messaggero che specifica come gli Agenti della Municipale e Comune di Roma sono stati concordi nel ravvisare in quella potatura non solo una violazione alle disposizioni sul taglio degli alberi, per quanto hanno ipotizzato che si sia trattato di un atto realizzato per garantire agli ospiti dell’hotel una vista sulla riserva di Monte Mario.

Platani ridotti a tre arbusti rinsecchiti

La sanzione salata è stata dovuta pertanto non solo a causa dei lavori non autorizzati su beni paesaggistici vincolati, ma anche per aver arrecato danni alla proprietà pubblica. Di fatto ora quei tre platani, fino a poco tempo fa splendidi e ricchi di rami e foglie, sono stati ridotti ad alberi rinsecchiti. Uno spettacolo davvero triste non solo per i residenti e i passanti, ma probabilmente anche per chi va a soggiornare nell’albergo che si è arrogato il diritto di procedere alla potatura.