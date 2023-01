Roma, ‘pacco’ da 200 euro: finto fattorino cerca di truffare un’aziana

Un fattorino ha raggiunto casa di un’anziana, una 85enne residente in zona Tomba di Cicerone per consegnarle un pacco. Fin qui niente di strano se si fosse trattato di un vero fattorino che voleva fare una consegna, ma le intenzioni dell’uomo erano altre e l’anziana se ne sarebbe presto resa conto.

Finto fattorino bussa alla porta di un’anziana

L’uomo ha bussato al campanello e l’85enne, senza timore ha aperto, pensando che si trattasse di una consegna per la figlia. Una volta dentro, il finto fattorino ha chiesto alla donna di pagare l’importo di 200 euro così come indicato su un foglio che le ha mostrato. Ancora una volta convinta di trovarsi di fronte a un corriere, l’anziana si è allontanata per andare a prendere i soldi.

Quando è tornata ha visto l’uomo che non solo era entrato dentro casa, ma stava rovistando nei suoi cassetti e così ha capito che si trattava di un malvivente. Per fortuna il fattorino non la aveva sentita arrivare, seppure l’85enne s’è fatta prendere dal panico e non sapendo cosa fare ha deciso di chiudersi nella sua stanza.

L’85enne si serra nella sua stanza

Terrorizzata ha serrato la porta della sua stanza da letto nella speranza che quel truffatore andasse via. Ad evitare che la vicenda potesse finire male è stato l’arrivo improvviso della figlia dell’85enne che, anche di fronte all’uomo, non si è spaventata. L’abbigliamento le aveva fatto credere che si trattava effettivamente di un fattorino. Solo in seguito avrebbe capito che era un malfattore che aveva preso di mira la mamma che intanto si era barricata in camera.

Purtroppo spesso gli anziani vengono presi di mira da truffatori approfittando della buona fede e dell’eccessiva fiducia che le persone della terza età hanno nei confronti degli altri. Almeno in questa occasione, per fortuna, tutto si è concluso nel migliore dei modi, visto che è stato poi accertato anche che l’uomo non aveva portato via nulla dall’appartamento.