Roma. ‘Suo figlio mi deve dare 800 euro’: anziana raggirata e truffata

Ancora una volta un‘anziana è rimasta vittima di un truffatore. E ancora una volta il farabutto si è presentato come un amico del figlio della 70enne sfortunata protagonista di questa disavventura. L’anziana, residente nel quartiere Prati, uscita per fare delle commissioni, quando si è fermata ed è scesa dall’auto ha incontrato un giovane, un uomo di poco più di 30 anni. Bell’aspetto, modi garbati e ben curato che ha iniziato a scambiare con lei alcune parole.

Il truffatore finge di essere un amico del figlio della 70enne

Tutto rientrava in uno scambio di battute tra due persone che si erano appena incontrate per strada. Niente poteva far pensare a quello che sarebbe capitato da lì a poco. Una volta che le chiacchiere tra i due sembravano volgere al termine e che la 70enne stava per allontanarsi si è sentita dire dall’uomo: “Come sta suo figlio? Me lo saluti”. La donna interdetta, siccome ha davvero un figlio, ha creduto che il 30enne lo conoscesse veramente e si è soffermata ulteriormente a parlare con quello che si rivelerà un truffatore.

L’uomo dice all’anziana: ‘Suo figlio mi deve 800 euro’

L’uomo aveva conquistato la fiducia della 70enne e perciò le ha chiesto di ricordare al figlio del debito di 800 euro che aveva con lui. La donna non se lo è fatto ripetere due volte. Immediatamente gli ha consegnato 500 euro in contanti e poi è andata a prelevare la rimanente somma, pensando di estinguere un debito del figlio e magari di fargli anche un favore.

Quando in seguito ha sentito il figlio gli ha raccontato l’accaduto e una volta che quest’ultimo le ha chiarito di non avere alcune debito l’anziana ha capito di essere stata vittima di una truffa. Presa consapevolezza di quanto successo la 70enne è andata a sporgere denuncia, ma purtroppo, nonostante la vittima abbia raccontato l’accaduto con dovizia di particolari, sarà difficile per le forze dell’ordine rintracciare il truffatore e recuperare i soldi.