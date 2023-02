Roma, pacco sospetto vicino a Palazzo Chigi, scatta l’allarme: artificieri sul posto

Allarme bomba in via Santa Maria nel centro di Roma a pochi metri da Palazzo Chigi, nel quale è in corso la conferenza stampa post Cdm con i ministri Tajani, Fitto, Giorgetti e il sottosegretario. L’allarme è scattato alle 18 e 30, Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia e gli artificieri che hanno immediatamente analizzato il pacco sospetto. In breve si sono resi conto di trovarsi di fronte a un involucro innocuo.

Le Forze dell’ordine hanno transennato l’area

Per consentire le attività delle forze dell’ordine, l’area circostante è stata chiusa al pubblico. Le transenne sono state posizionate alle spalle della Galleria Alberto Sordi e in via dei Sabini. Tanta la paura per i presenti che hanno visto un considerevole movimento di forze dell’ordine che hanno evidenziato che qualcosa di grave stava succedendo.

Per fortuna nel giro di poco più di un’ora, la polizia e gli artificieri accorsi nel palazzo in cui era stato lanciato l’allarme, uno degli uffici di Governo, ossia quelli dei Ministeri senza portafoglio, hanno accertato che si trattava di un falso allarme e hanno quindi potuto far rientrare l’emergenza assicurando che niente di preoccupante si trovava in quel pacco.

Bloccate le uscite degli edifici in zona

Tutto questo è avvenuto proprio nello stesso palazzo in cui si trova la sala polifunzionale nella quale si svolgono le conferenze stampa della presidenza del Consiglio. Per garantire l’incolumità pubblica sono state anche bloccate le uscite degli altri edifici di zona. A crea tensione è stato un pacchetto lasciato nel cestino di una bicicletta del bike sharing.

A creare preoccupazione nei soccorritori intervenuti sono soprattutto le continue manifestazioni e anche le minacce che vengono dagli anarchici. Per fortuna, una volta analizzato il contenuto all’interno del pacco non è stato trovata traccia di esplosivo. Nel giro di due ore la situazione è tornata alla normalità.