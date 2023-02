Sanremo 2023, trovato un pacco sospetto nei pressi del Teatro Ariston: si teme una bomba

S’infiamma la situazione di Sanremo 2023, dove poco fa è stato rilevato un pacco sospetto nei pressi dello storico Teatro Ariston. Le Forze dell’Ordine intervenute subito verso l’involucro abbandonato, temono possa trattarsi di un ordigno esplosivo. Una situazione che avrà bisogno di chiarimenti quanto prima, specialmente per l’incolumità dei cittadini e i partecipanti allo storico Festival della musica italiana nel Comune sanremese.

Il presunto pacco bomba a Sanremo 2023

Forte stato di allarme nei pressi del Teatro Ariston di Sanremo, dove pochi minuti fa è stato rilevato un presunto pacco bomba. L’involucro, cui non si conosce ancora cosa ci sia all’interno, è stato trovato dai molteplici cittadini occorsi a vedere la manifestazione canora e desiderosi di stringere la mano ai propri beniamini. Proprio in questo pomeriggio che doveva essere di felicità e spensieratezza, è stato rilevato questo pacco.

L’involucro non è stato lasciato subito fuori l’entrata del teatro, ma bensì a poche centinaia di metri dalla struttura d’intrattenimento. Pur con questa distanza, una bomba potrebbe potenzialmente creare numerosi danni e soprattutto vittime. Sul posto, subito si è precipitata la squadra scientifica della polizia. Si teme, al momento solo per supposizione, che all’interno del pacco possa essere presente un considerevole quantitativo di polvere da sparo.

Sarà da capire l’origine di questo pacco, considerato come fosse presente nei pressi del teatro e vicino a un posteggio dei motorini. Secondo le testimonianze, l’involucro sarebbe stato trovato ai piedi di uno scooter in sosta. Plausibile che qualcuno abbia dimenticato, speriamo inavvertitamente, un pacco. Eppure le dinamiche sono sospette. Il parcheggio dei motorini in questione, sempre nei pressi del Teatro Ariston di Sanremo, si troverebbe fuori dalla zona blindata dalla polizia. In termini più tecnici, secondo le fonti di Rai News, l’oggetto sarebbe stato situato appena fuori dalla “zona rossa” di controllo da parte delle forze dell’ordine.