Roma. Palazzina come base dello spaccio, arrestati tre pusher: prima un uomo poi una coppia (FOTO)

Spaccio all”ingrosso’ nella zona della Tomba di Nerone, Grottarossa. Una soffiata che ha indotto gli agenti di via Orti della Farnesina ad organizzare servizi di appostamento e controlli nella località per riuscire a beccare in flagranza eventuali traffici di stupefacente. Ed è stato proprio nel corso di uno dei tanti servizi di appostamento messi in atto per confermare l’ipotesi investigativa, che gli inquirenti hanno fermato un uomo trovato in possesso di 3 chili di marijuana.

La perquisizione domiciliare e il rinvenimento di altra droga

Il rinvenimento dell’ingente quantitativo di droga ha portato gli investigatori a svolgere ulteriori controlli, non in ultimo una perquisizione domiciliare , seguito della quale, sono stati rinvenuti ulteriori 190 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della Magistratura e il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

La Polizia ha passato al setaccio l’intero stabile e trovato altri due spacciatori

Ma gli inquirenti hanno ritenuto di proseguire le indagini. La droga rinvenuta era davvero tanta da indurre i poliziotti, con l’ausilio di un cane antidroga della Questura di Roma, ad estendere la perquisizione all’intero stabile. All’interno di un appartamento di proprietà di una donna abitante al piano inferiore, gli agenti hanno rinvenuto oltre 5 chili di marijuana, circa 100 grammi di hashish e quasi 350 grammi di cocaina, il materiale necessario per il confezionamento, nonché sostanza da taglio, bilancini di precisione e 2650 euro in contanti.

La droga era nascosta anche in un circolo

Accertato che quell’appartamento era in uso a un uomo sottoposto al regime di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico presso un’altra abitazione limitrofa, hanno provveduto a effettuare una perquisizione anche presso quest’ultimo indirizzo, rinvenendo 4 involucri di cocaina, 1395 euro e 3 orologi di lusso. L’uomo era altresì in possesso delle chiavi del circolo. La perquisizione, estesa all’interno di quest’ultimo luogo, ha permesso di rinvenire 12 grammi di cocaina e, nascosti all’interno di due casseforti oltre 9000 euro.

Al termine delle operazioni, la donna e l’uomo sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Roma la convalida degli arresti, in seguito alla quale per la donna è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre per l’uomo la custodia cautelare in carcere.