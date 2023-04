Roma, palpeggiano due ragazze durante una serata: ora due giovani rischiano il processo

Un gruppo di ragazzi trascorre la serata in un locale a Trastevere, dopodiché decide di spostarsi a casa di uno di loro sempre nel medesimo quartiere. In questa circostanza due invitati tentano l’approccio con due ragazze straniere, avances costate loro una denuncia e il rischio di finire a processo per violenza sessuale. Protagonisti della vicenda due giovani, M., B., e G., D., di 28 e 26 anni, che secondo l’accusa avrebbero palpeggiato il sedere a due ragazze straniere, una cinese e una spagnola, facenti parte del gruppo, formato da 13 persone in totale.

Roma, violenza sessuale su una bambina: autista di scuolabus a processo

I tentativi di approccio con le ragazze straniere

Tutto è cominciato all’interno di un locale di Trastevere è qui che i tredici ragazzi si sono conosciuti. Dopodiché, quando era già tardi, uno di loro gli ha invitati a proseguire la serata nella propria casa sempre a Trastevere. Qui, ad un certo punto i due invitati, M., B., e G., D., avrebbero palpeggiato il sedere a due ragazze straniere facenti parte del gruppo ed entrambe maggiorenni. I fatti risalgono al 30 marzo del 2021 e secondo l’accusa, i due indagati si sono seduti sul divano dove avrebbero tentato l’approccio con le due studentesse che erano già brille. Dapprima, si sono avvicinati alla ragazza cinese cingendole i fianchi per poi allungarle le mani sul sedere. La giovane era ubriaca ma nonostante ciò dice ai ragazzi di smetterla. A quel punto, G., D., capisce di aver esagerato, si alza e va via.

La denuncia e il rinvio a giudizio

A questo punto a restare da soli sono l’amico, M., B., e la ragazza di origini spagnole. Il ragazzo tenta l’approccio toccando il fondoschiena della studentessa che non gradisce le avances. A seguito dell’accaduto, le giovani sono uscite dall’appartamento e hanno chiamato la polizia. Denunciati i due giovani, adesso rischiano di finire a processo per violenza sessuale. Il Pubblico Ministero ha chiesto per loro il rinvio a giudizio.