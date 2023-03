Roma. Violenza sessuale dal fisioterapista, la paziente lo denuncia: condannato a oltre 2 anni

Si era rivolto a un fisioterapista per risolvere un doloroso problema al tallone, senza sapere che sarebbe stata vittima di violenze sessuali. Il professionista, approfittando della sua condizione, aveva abusato della donna arrivando a effettuarle massaggi anche nelle parti intime. Per questi fatti il fisioterapista era stato imputato in un processo e dopo l’annullamento della prima sentenza, è arrivato il secondo pronunciamento – questa volta valido – del Palazzo di giustizia romano. L’uomo è stato condannato a due anni e quattro mesi per violenza sessuale.

Che cosa è successo alla vittima degli abusi

I fatti risalgono al 2011, quando a causa di un dolore al tallone la donna si rivolge a un medico dello sport che le prescrive di sottoporsi ad alcune sedute di ipertermia. Una cura che viene effettuata con un macchinario specifico da personale qualificato. Ed è così che la donna si rivolge al fisioterapista 53enne che, all’epoca lavorava in un ospedale capitolino.

Già dal primo giorno le cose non vanno proprio come la paziente si aspettava, il professionista la invita a togliersi i pantaloni per poter intervenire in qualsiasi evenienza. Ma la cliente, per quanto perplessa, ancora non aveva capito cosa la aspettava. Nel corso della seduta successiva, dopo averle chiesto se aveva spesso dolori alla schiena, pensa bene di sollevarle la maglietta e tirarle giù le mutandine, per sottoporla a un massaggio più ‘accurato’, nel quale arriva a toccarle le parti intime.

La paziente denuncia il professionista che finisce a processo

Frastornata, ma anche in imbarazzo per quanto era successo, racconta tutto a una sua amica. Alla seduta successiva, il fisioterapista è ancora più ‘attento’ nel massaggio e il disagio della paziente aumenta e si convince a raccontare tutto al medico dello sport che le aveva consigliato quella terapia per scoprire che erano state altre le donne che avevano avuto il suo stesso problema con il 53enne. Scatta la denuncia che ha portato il fisioterapista alla sbarra con l’accusa di violenza sessuale e alla successiva condanna a due anni e 4 mesi.