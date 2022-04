Roma, panico alla Posta: prima dà in escandescenze poi si spoglia nudo davanti a tutti

Completamente nudo mentre fa la fila alla posta. Attimi di stupore, ieri mattina, poco dopo le 10.00, tra i clienti e gli impiegati dell’ufficio postale di via Lenin, zona Trullo a Roma, dove un uomo, senza apparente motivo, ha iniziato prima a dare in escandescenze e poi a spogliarsi di fronte a tutti. Inutili i tentativi del personale e di alcuni testimoni di farlo ragionare, alla fine è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri per riportarlo alla calma. Inevitabile per lui la denuncia per atti osceni.

