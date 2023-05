Roma, parcheggiatore abusivo al Foro Italico: 36enne ‘beccato’ dai vigili

Roma. È stato arrestato questa mattina dalla polizia locale un uomo italiano di 36 anni tutto intento nell’attività di parcheggiatore abusivo. L’uomo prestava i propri “servizi” nell’area del Foro Italico, dove attualmente si stanno tenendo gli internazionali di tennis. Notato dagli agenti, il 36enne ha cercato di sfuggire ai controlli ma i suoi tentativi sono risultati vani. Arrestato, dovrà ora rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il parcheggiatore abusivo acciuffato dalla polizia locale

Questa mattina una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale ha arrestato un parcheggiatore abusivo in piazza Maresciallo Giardino. In questa circostanza gli agenti – durante i consueti servizi per gli Internazionali del tennis a contrasto di questo tipo di illeciti – hanno notato l’uomo avvicinare diverse persone per chiedere loro dei soldi. A questo punto i poliziotti si sono avvicinati per andare in fondo alla vicenda e ben presto la verità è venuta a galla.

L’arresto

Il parcheggiatore, un cittadino di nazionalità italiana di 36 anni, alla richiesta dei documenti ha cercato di reagire per sottrarsi ai controlli ma è stato bloccato e arrestato. A seguito dei fatti il 36enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed ora è in attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina.