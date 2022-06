Roma, paura alla Caritas: lite tra senzatetto finisce a coltellate

Ha sfiorato la tragedia una lite tra senzatetto per una cena alla mensa della Caritas. La vittima è stata infatti portata all‘ospedale Umberto I con una ferita da taglio. Gli aggressori sono poi stati identificati da un testimone. Si tratterebbe di una coppia — la donna romana M.N. di 48 anni e l’uomo, R.N algerino di 41 anni. Arrestati dalle forze dell’ordine, dovranno ora rispondere di concorso in reato di lesioni aggravate in concorso.

Leggi anche: Roma, spaventosa lite tra fidanzati: donna accoltella il compagno e gli spacca una bottiglia in testa

Lite tra senzatetto alla mesa della Caritas: i fatti

I fatti sono avvenuti nella serata di martedì nelle vicinanze della mensa della Caritas. Qui la vittima ha preso il suo pasto, un piatto di riso, e lo stava consumando seduto su una panchina di Piazza dei Siculi. Ad un certo punto però l’uomo — un ragazzo somalo di 26 anni — è stato poi raggiunto dalla coppia di senzatetto.

Secondo quanto si apprende, a farsi avanti per prima è stata la donna chiedendogli la cena. Al rifiuto da parte della vittima è seguita un’animata lite, alle quale ha preso poi parte anche il compagno, armato di coltello. È proprio con quest’ultimo che l’uomo si è scagliato contro il 26enne che è rimasto ferito all’avambraccio. Fortunatamente l’aggredito è riuscito a scappare allertando le forze dell’ordine.

L’arresto

La coppia è stata poi arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Gli aggressori vivono entrambi di elemosina ed hanno precedenti penali: lui per tentato omicidio e rapina, lei per molestie. Ora, il pubblico ministero ha richiesto che la coppia non possa vivere o transitare nel comune di Roma fino alla data della prossima udienza che si terrà a settembre.