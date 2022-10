Roma, paura in strada: prima ruba una borsa, poi aggredisce gli agenti

Roma. Attimi di paura ieri in strada a seguito del fermo di un uomo che poco prima aveva rubato una borsa all’interno di un negozio. La sua presenza non è passata inosservata ad alcuni agenti di Polizia che, liberi dal servizio, non hanno esitato nell’acciuffare il malvivente mettendo a rischio anche la propria incolumità.

Leggi anche: Roma, arrestato due volte in 24 ore: prima l’aggressione in autobus, poi la rapina in appartamento

Scappa lungo via Laurentina con una borsa rubata

I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 13 in via Laurentina. Qui un cittadino cileno di 45 anni è stato ‘beccato’ da alcuni agenti di polizia con una borsa che aveva rubato poco prima. I poliziotti intervenuti, tutti liberi dal servizio, erano 3 e provenivano rispettivamente dalla questura di Roma, da quella penitenziaria e da un commissariato esterno.

La colluttazione con gli agenti

Il malvivente che voleva darsi alla fuga con tanto di borsa appena rubata non è passato inosservato. Gli agenti infatti hanno subito provveduto a fermarlo e ne è nata una colluttazione a seguito della quale uno dei poliziotti ha ricevuto una prognosi di tre giorni per contusioni. È andata decisamente peggio all’agente della penitenziaria che a causa di una lussazione della clavicola e di un trauma contusivo, ha ottenuto ben 30 giorni di prognosi.

L’arresto e la denuncia

Una volta bloccato, il 45enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Denunciato inoltre per ricettazione.