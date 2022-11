Roma, paura in un negozio: pretende la birra (quasi) gratis e picchia il titolare

Roma. È entrato in un negozio pretendendo di acquistare una birra quasi gratuitamente, al solo costo di 1 euro. Il titolare dell’esercizio ha mostrato le proprie riserve rispetto alla richiesta e ne è nata una colluttazione. Alla fine l’uomo, un 32enne italiano, è stato arrestato.

Roma, ‘Torno e ti ammazzo’: pretende una birra gratis, poi partono i colpi di pistola: arrestato per tentato omicidio

La colluttazione per non pagare la birra

Come anticipato, l’uomo dopo essere entrato in un negozio bengalese di via Del Casale di San Basilio, pretendeva di acquistare una bottiglia di birra al costo di 1 euro. Ne è scaturita una colluttazione con il titolare. L’uomo nonostante abbia provato a scappare, poco dopo, è stato bloccato dagli agenti. Ad intervenite i poliziotti del IV Distretto San Basilio che hanno arrestato un 32enne italiano per il reato di rapina. L’arresto è stato convalidato dal GIP.

Le altre operazioni degli agenti

In un’altra circostanza invece, gli uomini del Commissariato San Lorenzo hanno arrestato un cittadino bengalese di 34 anni per il reato di furto aggravato in concorso con un secondo soggetto che è riuscito a darsi alla fuga. In particolare, l’uomo ha asportato della merce del valore di 68 euro dal supermercato Conad di via dei Liguri. L’arresto è stato convalidato e, nei confronti dell’uomo, è stata applicata la misura del divieto di dimora nel comune di Roma. Continuano le ricerche del secondo uomo.

Infine, i poliziotti del VII Distretto San Giovanni hanno arrestato per furto un 46enne italiano. L’uomo, dopo essere entrato nel box consulenza dell’ufficio postale di via Taranto, ha asportato del denaro da una borsa ma è stato immediatamente bloccato dai dipendenti, e da questi ultimi consegnato agli agenti. Il GIP del Tribunale di Roma ha convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria.