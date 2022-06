Roma, paura per una 30enne: malmenata e violentata al parco degli Acquedotti

È andata a farsi visitare al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni ed è qui che dopo tutti i necessari accertamenti è stato attivato il protocollo per il codice rosa, quello relativo alle donne vittime di violenza. Nel mirino del malvivente è finita una 30enne di origini romane. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia per far luce sulla vicenda.

Leggi anche: Violenza sessuale alle porte di Roma: ‘Ero in auto, due nordafricani mi hanno minacciata e violentata’

30enne malmenata e abusata al parco: la dinamica

La denuncia è scattata dalla ragazza stessa: una 30enne di origini romane che ha riferito agli agenti di essere stata prima malmenata e poi abusata. I fatti sono avvenuti mercoledì scorso e, stando alla ricostruzione della giovane, si sarebbero consumati nel parco degli Acquedotti, in zona Appio.

Sempre secondo il racconto della vittima, sarebbe stata avvicinata da un uomo con uno zaino color marrone in via Tito Labieno che l’avrebbe accerchiata sotto il portone di casa. Fortunatamente la donna sarebbe poi riuscita a scappare dalla sua stretta mettendosi in salvo.

Le indagini della Polizia

Come anticipato, la giovane ha denunciato tutto alle forze dell’ordine che a partire dalla sua denuncia stanno ora cercando di fare chiarezza sull’accaduto e risalire al malvivente.