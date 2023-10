Roma, Pellegrini e moglie attaccati sui social: “Le escort si pagano”

“Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto”. Così, con una nota sul suo profilo Instagram, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, interviene per smentire le accuse di stalking a una escort, avanzate dal sito di Fabrizio Corona. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Le parole di Lorenzo Pellegrini su Instagram

“Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia – ha aggiunto Pellegrini – Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene”.

Gli attacchi al capitano della Roma e alla moglie Veronica Martinelli

Però su Instagram, Lorenzo Pellegrini e la moglie Veronica Martinelli sono stati duramente presi di mira. “Le puttane si pagano. Lo sai che il sequestro di persona sono una ventina di anni di carcere?”, ha scritto un utente. “Futuro vincitore del tapiro di platino, direttamente in prima serata …Le puttane si pagano. Lo sai che il sequestro di persona sono un ventina di anni di carcere … che idiota”, scrive un utente fake, cioè che non sono riconducibili a persone reali.

“Stalker quando vai ad escort meglio pagarle che sequestrarle“, scrive ancora qualcuno. Mentre sul profilo della moglie di Pellegrini, Veronica Martinelli, gli utenti ci vanno giù pesante: “Ti ricordi quando hai messo 5-6 mesi fa un detective per farlo seguire perché pensavi ti fosse infedele? Hai pensato bene. Ti ricordi quando era in quella villa con amici a metà luglio e l’hai videochiamato e dicevi che ti mancava? Lui era sempre con me. ldem quando eravamo in barca nella prima metà di luglio”.