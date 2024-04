Roma, persona picchiata in strada con una cintura: minacciati e aggrediti i Carabinieri intervenuti

I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri Centocelle e Gordiani, con particolare attenzione alle vie Prenestina, via Casilina, viale Palmiro Togliatti, piazza dei Mirti e piazzale delle Gardenie, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato un 42enne della provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, per aver tentato di sottrarsi al controllo dei militari intervenuti, su richiesta giunta al 112 da parte di alcuni passanti che avevano visto l’uomo colpire un’altra persona con una cintura.

Poco più tardi, i Carabinieri hanno denunciato due cittadini italiani, un 39enne e un 50enne di Taranto, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e crack, e un 28enne del Gambia sorpreso in un negozio ad asportare diversa merce.

Infine, due persone sono state sanzionate in via amministrativa e segnalate alla Prefettura per il possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti destinata ad uso personale.

Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno identificato 163 persone e controllati 84 veicoli.