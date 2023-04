Roma piange Corrado Ruggeri: lo storico giornalista aveva 65 anni

Lutto nel mondo del giornalismo romano e italiano per via della morte di Corrado Ruggeri, storica firma del Corriere della Sera. L’uomo è spirato all’età di 65 anni. Un male incurabile e improvviso si è rivelato per lui fatale. Circostanza che desta ancora più amarezza, se si pensa che il giornalista era da poco diventato nonno.

È morto lo storico giornalista Corrado Ruggeri

Corrado Ruggeri è deceduto nella propria casa di Roma, circondato dall’amore e dalla vicinanza dei propri cari. Solamente pochi giorni fa il era stato dimesso da una clinica, poi la triste notizia. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e gli volevano bene e sono davvero numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che in queste ore si stanno avvicendando sui social: “Ciao Corra’, quante battute, quante risate, pure quanti scazzi come quando ti arrabbiasti a morte, sbattendo i pugni sulla scrivania, per una mia intervista che ti sembrava “un interrogatorio di polizia”. Ma non dimenticherò mai quello che hai fatto per me, quando prendesti le mie difese in Campidoglio con l’allora sindaco di Roma (“fino a che io sono il capo, Ernesto è quello che per il Corriere segue il Campidoglio”, per poi alzarti e andartene, chapeau) e anche la tua umanità dietro quell’aspetto di uomo rude, dalle battute a volte irriferibili, quei saluti politically scorrect. L’ultima volta ci siamo visti davanti a casa mia, a sorpresa: “Ho portato mamma a votare”. Credo che nessuno, sei mesi fa, sapesse che cosa ti stava per capitare. Fai buon viaggio Corra’, forse nell’unico posto che – da super viaggiatore come sei sempre stato – non avresti potuto raggiungere in altro modo”. Queste ad esempio le parole di Ernesto Menicucci, cronista del Corriere della Sera poi passato al Messaggero.

La carriera

Una carriera poliedrica quella del giornalista e scrittore Corrado Ruggeri che aveva pubblicato il suo primo libro, Farfalle sul Megonk, con Feltrinelli nel 1994 e poi, l’anno dopo, nel 1995, arrivò anche Il canto delle lucciole. Si ricordano ancora: Viaggio in Nuova Guinea tra cannibali e adoratori di spiriti, Bambini d’Oriente nel 1998 e i più recenti Papà Mekong del 2011, Storie di Bangkok nel 2019 ed Atlantide nel 2021.