Roma, piogge nel weekend: le scuole rischiano la chiusura, la situazione

Roma. Dopo una breve quanto effimera pausa, ecco che il maltempo è pronto, purtroppo, a fare capolino nel weekend. Fin qui tutto normale se non fosse che, spesso e volentieri, gli istituti scolastici risentono dei danni causati proprio dal maltempo e dalle violenti piogge. Classi, corridoi, palestre, tutto si allagata e i collaboratori scolastici si vedono costretti a passare la mattinata a ripulire gli spazi, consapevoli che alle prime, violenti piogge lo scenario, ahimè, non cambierà.

Maltempo a Ostia, danni per 4,5 milioni di euro agli stabilimenti balneari

Il maltempo e i problemi delle scuole

Da diversi anni infatti, le scuole sopperiscono come meglio possono ai problemi generati dalle ondate di maltempo. I danni certamente non mancano, basti pensare che in un solo giorno di pioggia violenta la stima dei danni, in almeno il 30% delle scuole, può arrivare anche a superare i ‘200mila euro’, spiega al Messaggero Cristina Costarelli, a capo dell’AssoPresidi del Lazio. Il problema principale del quale soffrono le scuole ha a che fare con i soffitti, i solai e le guaine che nella maggior parte degli istituti sono da rifare. Anche se in estate l’amministrazione comunale ha avviato dei cantieri per sostituire le coperture, i ì lavori non sono ancora stati svolti in tutte le strutture che ne hanno bisogno.

Le scuole

alla luce di ciò, la situazione appare quanto mai precaria e l’arrivo di nuove piogge nel fine settimana certo non rassicura i Dirigenti Scolastici lasciando loro il dubbio se aprire o meno le scuole il lunedì. A parlare sono i numeri, all’Istituto Valente sono state contate ben 98 infiltrazioni con conseguenti allagamenti. Tra le scuole più colpite troviamo poi l’istituto di via Poseidone, nel VI Municipio, l’istituto La Giustiniana e l’IC Ardea, anch’esso caratterizzato dalla presenza di infiltrazioni. Non va meglio all’Istituto Perlasca, anche qui è piovuto dentro. Insomma, la situazione appare critica in diverse scuole e i problemi che con il bel tempo restano sospiti all’ombra del primo, violento temporale esplodono.