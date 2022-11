Maltempo Roma, alberi sulla carreggiata e strade chiuse: disagi e traffico, tutti gli aggiornamenti

Continuano i disagi causati dal maltempo a Roma. Diverse in questo momento le strade interessate da chiusure parziali o totali a causa della presenza di rami e alberi sulla carreggiata. La pioggia intanto continua a cadere battente non migliorando di certo la situazione sul fronte della viabilità. Ad ogni modo ecco la situazione in tempo reale.

Maltempo Roma, la situazione del traffico in questo momento

Riaperto il tratto sulla Via Portuense in corrispondenza del civico 1137 interessato nei minuti scorsi da una chiusura temporanea per la presenza di alberi sulla carreggiata. Ancora chiusa invece Via G.Savonarola, zona Vaticano, da Via A. Doria e Via T. Campanella sempre a causa di alberi sulla strada. Disagi per gli stessi motivi anche sulla Via del Mare, sul litorale, con code tra G.R.A. e Vitinia. Stesso scenario in Via Paolo Emilio, Prati, dove si registra una chiusura temporanea per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Via Germanico e Via degli Scipioni in direzione di quest’ultima. “Traffico completamente bloccato sulla via del Mare direzione Ostia all’altezza del Raccordo! Non so fino a dove arriva la coda dato che in 50 minuti abbiamo fatto solo pochi metri!”, scrive ad esempio un utente su uno dei gruppi Facebook dei pendolari.

Traffico Pontina adesso

Rallentamenti anche sulla SS148 soprattutto in direzione Roma. Più scorrevole, con qualche coda all’altezza di Castel Romano (e nei pressi dell’Eur), in direzione sud. Fila a tratti anche tra Aprilia e Ardea in alcuni punti in entrambe le direzioni.

Roma, bomba d’acqua sulla Capitale: traffico nel caos, le zone più colpite dal maltempo

I disagi

Tanti i disagi registrati in queste lunghe ore di maltempo caratterizzate da un’allerta di colore arancione diramato dalla Protezione Civile. Stanotte ad esempio un albero si abbattuto su una taxi che percorreva la via Aurelia, fortunatamente senza conseguenza per il conducente. Particolari disagi sono stati riscontrati nel III Municipio dove le copiose piogge hanno causato allagamenti e provocato la chiusura di alcune strade. Ingenti i danni anche sul litorale.

Foto di repertorio