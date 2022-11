Roma, maltempo e allagamenti nel III Municipio: strade chiuse al traffico

Il bollettino meteo diffuso nelle prime ore dellanon ha trovato smentita: le piogge fitte ed intense hanno colpito il nostro territorio da questa notte, in modo intermittente, fino alle ultime ore. Inevitabilmente, le strade si sono allagante,e cercano in tutti i modi di non rimanere impantanate. E, intanto, l’allerta meteo arancione prosegue. Con ogni probabilità il maltempo cesserà definitivamente nella serata di oggi, martedì 22 novembre, ma intanto alcune strade rimangono chiuse al traffico a causa delle grosse quantità d’acqua che ne impediscono la percorribilità.

Uno dei casi è certamente quello di, dove la carreggiata è in queste ore chiusa al traffico a causa del maltempo e delle sue conseguenze. Di fatto, nella zona, a seguito delle piogge la via in direzionealtezza rotatoria, è stata chiusa al traffico per un enorme allagamento che rende impossibile il passaggio delle auto. Data, poi, l’impossibilità di liberare l’allargamento – causato in parte anche dai tombini completamente otturati – si è reso anche necessario, con le idrovore, 2 pattuglie della polizia locale e il camion spurgo. Seguiranno aggiornamenti in caso di sblocco o cambio nella viabilità in tutta la zona.