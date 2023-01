Roma, pitbull sbrana un barboncino davanti alla stazione: nei guai 26enne

Roma. Un barboncino è stato sbranato da un pitbull sotto gli occhi increduli della sua padrona, una donna di 46 anni. Il pitbull era senza guinzaglio nei pressi della stazione Termini e all’arrivo dei militari che sono poi riusciti ad immobilizzarlo, per il barboncino era ormai troppo tardi. Rintracciata la proprietaria, una ragazza di 26 anni, è stata denunciata per ‘uccisione di animali’.

L’aggressione in Piazza del Cinquecento

I fatti sono avvenuti sabato scorso intorno alle 12. Siamo in piazza del Cinquecento quando un barboncino che si trovava assieme alla sua padrona viene morso ed uccido da un pitbull che era senza guinzaglio. All’arrivo dei carabinieri per il cane aggredito non c’era più nulla da fare. Bloccato il Pitbull, i militari hanno effettuato i dovuti accertamenti sul microchip riuscendo a risalire alla padrona. Si tratta di una ragazza di 26 anni, senza fissa dimora. La 26enne, che è poi stata denunciata per ‘uccisione di animali’, è stata anche trovata con in tasca un coltello a serramanico. Il pitbull invece è stato affidato al canile di via della Magliana.

