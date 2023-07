Roma, Platano cade sul lungotevere: 10 macchine danneggiate e due feriti

Roma. Una tragedia sfiorata questo pomeriggio sul lungotevere Tor Di Nona quando due grossi rami di un Platano secolare sono franati in strada danneggiando diverse auto. I rami hanno tagliato in due la carreggiata e l’area è stata poi completamente transennata dalla polizia locale giunta sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. A seguito del cedimento dei rami, due persone sono rimaste ferite.

I due grossi rami di Platano caduti sul lungotevere questo pomeriggio

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 luglio, intorno alle 15.30. Siamo sul lungotevere Tor di Nona 3, quando – come anticipato – due rami di un Platano secolare sono caduti in strada. Il cedimento dei due grassi rami ha danneggiato la bellezza di dieci auto. Di queste, due erano parcheggiate mentre le restanti erano in transito sul lungotevere. Sembrerebbe che tra i veicoli coinvolti ci fosse anche un taxi. Tanta la paura tra i presenti che hanno assistito impotenti alla scena. Una volta fatto scattare l’allarme, sono sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno transennato l’area e i Vigili del Fuoco che, invece, hanno rimosso i due rami mettendo l’area in sicurezza.

I feriti e le ripercussioni alla viabilità

Come precedentemente accennato, la caduta dei rami non è stata prima di conseguenze. Infatti, due donne sono rimaste ferite e poi portate via per tutti gli accertamenti del caso. A seguito dei fatti, inoltre, la zona è stata completamente chiusa al traffico per circa un’ora, così da permettere le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

Non conosce sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco. Infatti, dalla prime ore di questa mattina, sono stati oltre 50 gli interventi per incendi di sterpaglie, bosco, colture e circa 30 quelli relativi a rami e alberi caduti, effettuati dagli uomini del Corpo su tutto il territorio di Roma e Provincia.