Roma: “Polizia Locale, spegnete la musica”, prima si barricano dentro poi picchiano gli agenti

Notte di ordinaria follia in pieno centro a Roma. Qui un locale, completamente incurante dell’orario, continuava a ‘suonare’ musica a tutto volume tanto che, alla fine, i residenti esasperati hanno dovuto chiamare le forze dell’ordine. Ma l’intervento si è rivelato più complesso del previsto: e tre agenti della Polizia di Roma Capitale sono finiti aggrediti.

Erano circa le 2.30 di stanotte quando una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta, in zona Pantheon, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini, arrivata alla Centrale Operativa “Lupa”, per disturbo alla quiete pubblica derivante dalla musica ad alto volume proveniente da un locale della zona.

Musica ad alto volume in centro: picchiati agenti della Polizia Locale

Considerando il persistere della situazione la sala operativa ha inviato prontamente una pattuglia sul posto. All’interno del locale dal quale proveniva il fastidioso baccano c’erano tre persone della Repubblica del Kosovo, di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Ragazzi dunque che, evidentemente, avevano deciso di fare serata ben oltre l’orario consentito e soprattutto infischiandosene degli abitanti della zona.

A quel punto i caschi bianchi hanno chiesto di spegnere la musica ed hanno provato ad entrare nella struttura. Ed è qui che sono iniziati i problemi. Il gruppetto infatti, anziché aprire, si è barricato all’interno per non farsi identificare. Non solo: da dietro alla porta, serrata, hanno iniziato ad insultare e a minacciare gli agenti.

Il tentativo di fuga e l’aggressione

Soltanto dopo una lunga e difficoltosa mediazione, i tre uomini sono usciti. Una volta all’esterno però, non paghi del loro comportamento fino a quel momento, hanno provato a scappare ma sono stati bloccati quasi subito. La “notte brava” dei tre tuttavia non era ancora finita: con violenza si sono scagliati contro i caschi bianchi, procurando loro diverse ferite. Inevitabilmente per i tre è scattato così l’arresto: ora dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con le aggravanti del reato continuato e in concorso.