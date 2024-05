Roma: poliziotti presi a pugni dopo il controllo in strada

Due agenti di Polizia sono rimasti feriti dopo un normale controllo effettuato nei confronti di tre persone, sfociato in un’aggressione. I soggetti, tutti con precedenti, hanno provato a sfuggire ai poliziotti ma sono stati inseguiti. Cosa è successo.

Parapiglia ieri mattina in Viale Giorgio De Chirico, nella zona di Tor Sapienza a Roma. Tre uomini, con precedenti, sono stati fermati in strada per un controllo da parte della Polizia. Ma mentre gli agenti hanno iniziato l’identificazione di uno dei componenti del gruppo, gli altri due si sono dati improvvisamente alla fuga. Ne è nato così un inseguimento e sul posto, chiamati a rinforzo, sono arrivati ulteriori agenti provenienti dai Commissariati Torpignattara, Prenestino con a supporto in più il personale delle Volanti.

Inseguimento a Tor Sapienza: poliziotti presi a pugni in strada

Il tutto è successo quando erano da poco passate le 10.30 di martedì 21 maggio 2024. Secondo quanto ricostruito gli agenti avevano fermato per un normale accertamento tre cittadini stranieri, tutti tunisini. Il terzetto, con precedenti, in un primo momento si è mostrato collaborativo. Poi però, mentre era in corso il controllo del primo dei tre, i compagni hanno pensato bene di fuggire via nelle vie limitrofe.

Chiamati i rinforzi, gli agenti si sono messi subito all’inseguimento riuscendo infine a raggiungerli. Ma la coppia di malviventi ha reagito prendendo a pugni e aggredendo i poliziotti: alla fine, non senza fatica, sono stati tutti bloccati e arrestati. Due gli agenti – nello specifico la Volante intervenuta dal Commissariato Prenestino – rimasti feriti, che sono stati portati in Ospedale per accertamenti e refertati con 7 giorni di prognosi. Adesso i soggetti tratti in arresto devono rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

