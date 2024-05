Roma: arrestato nipote violento, minacce alla zia e ai poliziotti: “Vi ammazzo”

Aveva messo nel mirino la propria zia, tanto da arrivare a fermarla in mezzo al traffico di Roma per estorcerle del denaro. E lui, nipote violento, non ha desistito nemmeno davanti alle forze dell’ordine: prima di essere bloccato e arrestato.

Momenti di caos in strada alla Garbatella nei giorni scorsi teatro di un’aggressione nel bel mezzo del traffico. Protagonista un ragazzo di 33 anni che si è scagliato contro l’auto degli zii per costringerli a consegnargli del denaro. La stessa scena si è poi ripetuta qualche ora dopo ma stavolta sotto l’abitazione dei suoi familiari. Alla fine, per placare il ragazzo, è dovuta intervenire la Polizia.

Minaccia ed estorce soldi alla zia: la vicenda alla Garbatella

Nello specifico, gli agenti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi dell’abitazione della coppia, situata in via Vettore Fausto, in zona Garbatella. Qui hanno trovato la proprietaria, zia del ragazzo, che ancora scossa ha raccontato ai poliziotti le minacce subite pochi minuti prima. Il nipote infatti si era presentato davanti al portone minacciandola e dicendole che se non gli avesse dato dei soldi avrebbe buttato giù la porta d’ingresso.

Gli agenti peraltro, poco dopo, hanno udito altre urla provenienti dalla strada, indirizzate verso la donna sempre dal ragazzo che era rimasto nelle vicinanze della casa. A quel punto gli agenti hanno provato a placare la sua agitazione, ma quest’ultimo, per tutta risposta, ha iniziato a inveire anche contro di loro chiedendo loro – con atteggiamento aggressivo – di andare via.

L’arresto

La situazione è però rapidamente degenerata. Il 33enne, raggiunto dalla Polizia, ha iniziato a insultare i poliziotti e a minacciarli addirittura di morte; alla fine però gli agenti hanno avuto la meglio portandolo in Questura per le attività di rito.

Il precedente già nella stessa giornata

Come detto tuttavia l’episodio non era stato isolato. Dagli accertamenti infatti è emerso che già nel pomeriggio della stessa giornata il nipote aveva intercettato gli zii a bordo della loro auto, in via Passino, sempre alla Garbatella, costringendo la donna a scendere dall’autovettura tirandola per i capelli e pretendendo dei soldi. Il marito a quel punto era intervenuto consegnandogli 40 euro, consentendo così alla moglie di divincolarsi dalla violenza del nipote. Terminati gli atti, per il 33enne è scattato allora l’arresto poiché gravemente indiziato dei reati di estorsione, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato l’arresto.