Roma, pompieri entrano per un incendio e trovano un cadavere: l’uomo era morto da giorni

Entrano in un appartamento per le operazioni di evacuazione ma trovano un cadavere. La macabra scoperta è avvenuta a Roma in un’abitazione in via Colle Terrigno all’altezza di via di Torre del Fiscale.

Il ritrovamento del cadavere

Il cadavere di un uomo è stato trovato da vigili del fuoco e dai carabinieri della stazione Roma IV Miglio e della compagnia Roma Eur. Un incendio di sterpaglie era divampato nella zona e le fiamme stavano minacciando un edificio.

Dopo essere entrati all’interno dell’appartamento per le operazioni di evacuazione i militari hanno trovato il corpo di un uomo di 63 anni, morto da diversi giorni tra rifiuti e spazzatura. La casa infatti era in uno stato di degrado. Sul posto anche il nucleo investigativo dell’Arma di via In Selci.

Le cause della morte

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali, dato che la porta era chiusa dall’interno e non sono stati riscontrati segni di violenza. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.