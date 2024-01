Roma, portiere d’albergo trovato morto: è giallo sulle cause

Un 61enne, portiere di albergo, è stato trovato morto nelle prime ore del 1 gennaio scorso. Il rinvenimento, nell’albergo situato in via Principe Amedeo, zona Esquilino a Roma, è stato fatto dall’addetta alle pulizie che aveva raggiunto la struttura intorno alle 6 per prendere servizio. Quando la donna è arrivata ha trovato il corpo del 61enne riverso sul bancone dell’accettazione.

L’allarme in Polizia e la constatazione del decesso dai sanitari del 118

Immediatamente è stato dato l’allarme in Polizia e gli agenti sono accorsi, così come i sanitari del 118 che hanno, però, solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Una morte avvolta dal mistero per il momento. Anche gli investigatori della Scientifica sono intervenuti per svolgere tutti i rilievi utili a ricostruire cosa sia successo in quella hall.

Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Gli inquirenti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura ricettiva per capire se al momento del decesso, avvenuto presumibilmente nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, proprio durante i festeggiamenti per il Capodanno, il portiere si trovasse insieme a qualcuno.

L’autopsia sul cadavere potrebbe dare risposte sulle cause del decesso

Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono fitte. Non si esclude che nelle prossime ore il Sostituto di turno nomini anche un medico legale per procedere a un esame autoptico utile a stabilire quali siano state le cause del decesso. Anche se da un primo esame esterno sul cadavere, svolto nel momento del ritrovamento del corpo, non sembra siano state rilevate tracce di violenza.

Le indagini della Polizia di Stato vanno avanti a ritmo serrato e, almeno per il momento, non escludono alcuna possibilità. Solo nelle prossime ore, anche grazie ai risultati dell’autopsia, si potrebbero avere delle risposte in merito a una morte che presenta tutti i contorni del giallo.