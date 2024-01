Tragedia ai Castelli: precipita dal ponte di Ariccia, morto 34enne

Dramma ai Castelli Romani, morto un uomo dopo essere precipitato dal Ponte di Ariccia. Tra le ipotesi quella dell’ennesimo suicidio: lo scorso dicembre l’ultimo precedente, con vittima un uomo di 50 anni.

Non era rientrato a casa e i familiari avevano lanciato l’allarme. Poi, nel cuore della notte, la terribile scoperta con il corpo trovato ai piedi del ponte monumentale del Comune dei Castelli, di certo non nuovo, purtroppo, a queste notizie.

La vittima, italiana, aveva appena 34 anni: adesso si cerca di capire la ragione alla base di quello che, a tutti gli effetti, sembra configurarsi come un suicidio (anche se chiaramente non si escludono altre ipotesi). L’ennesimo avvenuto dal ponte di Ariccia.

Suicidio ad Ariccia

Il cadavere del 34enne è stato trovato intorno alle 3.00 di ieri, martedì 2 gennaio 2024. Dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia erano scattate le ricerche che si sono concentrate anche nell’area del principale ponte di Ariccia. Ed è qui che la vittima è stata ritrovata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Albano unitamente ai colleghi della Scientifica. La salma si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’ultimo precedente a dicembre

A metà dicembre si era verificato l’ultimo caso. A perdere la vita in quella circostanza era stato un uomo di 50 anni salito e poi lanciatosi nel vuoto sempre dal ponte monumentale. La tragedia intorno alle 20 del 14 dicembre scorso. Ad agosto invece uno scenario simile si era ripetuto ma in quel caso l’aspirante suicida era stato salvato da una pattuglia dei Carabinieri. Grazie ad un serrato dialogo l’uomo era stato infatti convinto a desistere dai propri intenti e accompagnato in Ospedale.