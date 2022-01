Roma, prende a calci la porta dell’ex e la minaccia davanti alla figlioletta: arrestato 32enne

Ha violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex fidanzata. Anzi, ha pensato bene di andare da lei e di prendere a calci la porta dell’appartamento, che si trova al 7° piano, urlando. E’ successo ieri nel primo pomeriggio nella Capitale, in zona San Paolo.

Roma, prende a calci la porta dell’ex fidanzata

E’ stato un vicino di casa della vittima a telefonare al 112 NUE e a chiedere aiuto per placare quella furia. Una volta sul posto, gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, hanno ascoltato il testimone: l’uomo ha raccontato loro di aver sentita urla e strani rumori provenire dal piano inferiore poi, una volta sceso, di aver visto un uomo che inveiva nei confronti di una donna, che era chiusa all’interno dell’appartamento. Uomo che le chiedeva insistentemente di consegnargli il suo cellulare e la sua bici.

Il racconto e l’arresto

I poliziotti, quindi, sono arrivati davanti all’abitazione e qui hanno notato che, a causa dei colpi, la porta era danneggiata e bloccata, al punto che la donna chiusa dentro non riusciva ad uscire. E’ stato così richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver smurato la porta, hanno consentito agli agenti di entrare: qui, in quella casa, hanno trovato la donna e la figlia minorenne, entrambe in buone condizioni di salute. La vittima, ex fidanzata dell’uomo, ha raccontato che, poco prima, l’uomo si era presentato pretendendo la restituzione di alcuni oggetti e lei, spaventata, aveva telefonato e chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

Dagli accertamenti, poi, è emerso che l’uomo, un cittadino afghano di 32 anni, è destinatario di un provvedimento emesso nell’ ottobre del 2021: l’Autorità Giudiziaria gli aveva imposto l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex fidanzata. Divieti che ieri pomeriggio ha violato: il 32enne, quindi, è stato prima accompagnato negli uffici di Polizia, poi arrestato.