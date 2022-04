Roma, prende un auto in pieno e fugge via: caccia al pirata

Momenti di paura domenica pomeriggio a Roma, in zona Talenti nel III Municipio, intorno alle ore 15:20. E’ successo all’incrocio tra via Montasio e via Isola Bella. Una station wagon ha preso in pieno una Fiat 600 guidata da un giovane ragazzo, facendola ribaltare, per poi scappare via senza fermarsi.

Caccia al pirata

Dopo essere stata colpita e aver ruotato su sé stessa, la 600 è finita sul marciapiede e si è capovolta, distruggendosi completamente. Il conducente, terrorizzato, è riuscito ad uscire dall’auto, ma dell’autore del sinistro non c’era più traccia. Invece di fermarsi per vedere cosa era successo si era infatti dileguato. Il ragazzo ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi. Adesso è caccia al pirata della strada. Sono iniziate le indagini ma ancora non si sa niente della sua identità.

Un amico della vittima dell’incidente in queste ore sta cercando il presunto colpevole: “Se qualcuno ha visto o ha delle telecamere che hanno ripreso la scena e ci può aiutare, sarebbe fantastico“, ha scritto in un post pubblicato su Facebook.

Le condizioni del ragazzo

Il giovane ragazzo fortunatamente è rimasto illeso. Non ha nessuna conseguenza fisica. La macchina però è completamente distrutta e inutilizzabile. A tal proposito, l’amico che segnala l’accaduto dichiara: “Se, per qualche ragione, la persona che ha provocato l’incidente legge questo post può stare sereno. Non ha ucciso nessuno ma lo invito a farsi avanti“.

