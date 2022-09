Roma: prenotano il ristorante senza dire che è il loro matrimonio per non spendere troppo

Prenotano il ristorante a pranzo senza dire che è il loro matrimonio. La coppia di sposi ha deciso di presentarsi in un ristorante a Roma sull’Appia Antica senza rivelare che fosse un pranzo per i festeggiamenti del matrimonio. La paura? quella di ricevere prezzi più alti.

Prezzi “folli” per i pranzi di matrimonio

Poteva essere a tutti gli effetti un pranzo normale in famiglia o con gli amici perché gli sposi non hanno voluto rinfreschi particolare o altri servizi. I due sposi hanno chiamato diversi locali e tutti hanno proposto loro prezzi molto alti senza offrire il menu alla carta. Ecco perché hanno deciso alla fine di optare per un ristorante senza parlare di matrimonio. I due si sono sposati la mattina stessa.

Il ristorante

Il menu alla carta non è la soluzione più facile per i ristoratori, soprattutto se devono servire piatti diversi a trenta invitati. Inoltre, il ristorante deve sempre sapere quando nel locale sarà celebrato un matrimonio, per poter scegliere in tal caso di chiudere l’attività ad altri consumatori.