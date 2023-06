Roma Pride 2023, percorso e programma completo di oggi

C’è grande attesa per il Roma Pride che è previsto per oggi, sabato 10 giugno. Com’è noto, le polemiche a riguardo non sono mancate. Una su tutte ha visto protagonista la revoca del patrocinio da parte della Regione Lazio. Nonostante ciò, il centro della Capitale è pronto a colorarsi e ad accogliere la marcia della comunità LGBT+. Lo slogan di quest’edizione del Pride è la “Queeresistenza” mentre le testimonial dell’evento saranno Paola e Chiara, cantanti del noto duo canoro molto in voga negli anni Novanta e che abbiamo potuto ammirare anche nella passata edizione di Sanremo con il singolo “Furore”.

Roma Pride 2023: percorso, strade chiuse sabato 10 giugno, programma completo e orari

Il percorso del Roma Pride oggi, sabato 10 giugno 2023

All’evento che prenderà il via a partire dalle 15.30 di questo pomeriggio, sono attese 20.000 persone. Quest’ultime sfileranno, accompagnate da carri allegorici, da piazza della Repubblica sino a via dei Fori Imperiali, passando per via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino. Da qui il corteo proseguirà lungo via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana e piazza del Colosseo. Ovviamente, a seguito della manifestazione la viabilità cittadina andrà incontro ad alcune modifiche.

La viabilità e le chiusure

Sul fronte viabilità sono previsti divieti di sosta (eccetto veicoli al servizio di persone con disabilità o con targa diplomatica) nei punti di partenza e arrivo del corteo e su via Liberiana. E poi, temporanee chiusure lungo il percorso. In particolare, alle 13,30 è prevista la chiusura di piazza della Repubblica, alle 15,30 la chiusura graduale del percorso interessato dalla manifestazione, alle 19 l’arrivo dei carri in via dei Fori Imperiali e l’inizio della graduale riapertura al traffico delle vie attraversate ad eccezione chiaramente di via dei Fori Imperiali e di via Cavour (tratto da largo Venosta a largo Corrado Ricci).

Il trasporto pubblico

Passiamo adesso al trasporto pubblico anch’esso interessato, in occasione del Roma Pride 2023, da alcune modifiche. Nella Fattispecie, dalle 13,30 alle 20 circa, sono previste deviazioni o limitazioni per le linee C3, H, 3NAV, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 170, 360, 590, 649, 714 e 910.